Kabarett : Neuer Termin für Daniel Helfrich in Trier

Trier Die Veranstaltung „Eigentlich bin ich ja Tänzer“ mit dem Kabarettisten Daniel Helfrich, die heute um 20 Uhr im kleinen Saal der Tuchfabrik stattfinden sollte, ist aus organisatorischen Gründen auf Mittwoch, 11. März 2020, verschoben worden.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an entsprechenden Vorverkaufsstellen oder in der Tuchfabrik in der Wechselstraße 4 in Trier zurück gegeben werden.