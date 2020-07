Kirche : Neuer Termin für die Chrisam-Messe

Trier Wegen der Corona-Pandemie musste die in der Karwoche gefeierte Chrisam-Messe ausfallen. Nun steht der neue Termin fest: Bischof Dr. Stephan Ackermann lädt zur Weihe der Heiligen Öle am Samstag, 12. September, um 10 Uhr in den Hohen Dom zu Trier ein.