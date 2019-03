Der Verwaltungsrat der Sparkasse Trier hat in seiner Sitzung am Dienstag entschieden, dem Zweckverband Sparkasse Trier André Polrolniczak als weiteres Mitglied des Vorstandes zur Bestellung ab dem 1. Januar 2020 vorzuschlagen. Dem Zweckverband gehören Vertreter der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg an. Der Zweckverband der Sparkasse Trier hat als Träger der Sparkasse Trier den Vorschlägen des Verwaltungsrates in seiner Sitzung ebenfalls am Dienstag zugestimmt.

Polrolniczak, geboren 1977 in Plauen (Vogtland), ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der gelernte Bankkaufmann und diplomierte Bankbetriebswirt ist derzeit Abteilungsleiter Vertriebsmanagement und Verhinderungsvertreter des Vorstandes bei der Sparkasse Zwickau.

Das neue Vorstandsmitglied kann laut Sparkasse Tier „auf eine langjährige und umfassende Erfahrung in der Sparkassenorganisation zurückblicken“. Nach der mittleren Reife habe er eine Ausbildung bei der damaligen Sparkasse Plauen begonnen. Schnell habe er eine leitende Funktion in seiner Heimatsparkasse übernommen. Später war er Referent Neue Medien/IT-Medien beim Ostdeutschen Sparkassenverband in Berlin. Im Jahr 2005 wechselte André Polrolniczak zur Sparkasse Zwickau. Dort verantwortet er die aktuelle und zukünftige Vertriebsausrichtung der Sparkasse Zwickau. Seit 2015 ist er Verhinderungsvertreter des Vorstands.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Trier hatte bereits in seiner Sitzung am 12. Oktober 2018 den bisherigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Dr. Peter Späth, zum neuen Vorsitzenden des Vorstands ab dem 1. Januar 2020 gewählt. Dem Vorstand gehört zudem weiterhin Martin Grünen an.