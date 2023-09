In der Metternichstraße A.R.T. eröffnet neuen Wertstoffhof in Trier-Nord

Seit kurzem ist der neue Wertstoffhof des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) in der Metternichstraße 35 im Trierer Norden in Betrieb. Das weitläufige Gelände bietet ab sofort die Möglichkeit, Anlieferungen deutlich schneller abzuwickeln und so die Wartezeit auch in Stoßzeiten gering zu halten. Das neue Gelände befindet sich nur 300 Meter vom alten Wertstoffhof entfernt.