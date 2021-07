Windenergie : Neuer Windpark bei Trittenheim in Planung

Trittenheim Die nächsten Schritte für vier Windenergie-Anlagen wurden auf den Weg gebracht.

In einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Trittenheim stellten Andreas Adams und Sebastian Brockes (juwi) sowie Rudolf Schöller und Thomas Weinberger (SWT) das Projekt im Detail vor. Die vier Windenergie-Anlagen der neusten Generation haben eine Nabenhöhe von 169 Metern und werden je Anlage rund 16 Millionen Kilowattstunden klimaschonenden Strom erzeugen. In Summe entspricht der Jahresertrag dem Bedarf von rund 18 000 Privathaushalten mit einem durchschnittlichen Verbrauch von jeweils gut 3500 Kilowattstunden.

„Natürlich haben sich hier an erster Stelle diejenigen beteiligt, die von der Entwicklung in nächster Nachbarschaft am ehesten betroffen sind. Die berechtigten Bedenken werden ernstgenommen und in der weiteren Entwicklung berücksichtigt“, erläutert Bürgermeister Franz Josef Bollig.