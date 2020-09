Universität : Neue Studiengänge in Trier zu theologischen Themen

Trier Zertifikate bieten Zusatzqualifikationen etwa für soziale und juristische Berufe.

Die Begegnung mit kirchlichen Themen in der Arbeit: gar nicht so unwahrscheinlich für soziale Berufe, Juristen und auch andere Berufsfelder. Beispielsweise in karitativen Einrichtungen, der Schulsozialarbeit oder in der Verwaltung der Bistümer oder anderer kirchlicher Träger ist es von Vorteil, sich mit Themen rund um den christlichen Glauben auszukennen. Dafür bietet die Theologische Fakultät Trier jetzt zwei Zusatzzertifikate an, die theologische Grundkenntnisse vermitteln sollen.