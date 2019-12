Trier Die Grünen im Trierer Stadtrat wollen das Theater Trier unter Denkmalschutz stellen. Der unabgestimmte Vorstoß sorgt für Ärger und Unverständnis beim Oberbürgermeister und dem Kulturdezernenten. Ihre Befürchtung: Zeitverzögerung und Mehrkosten.

Knapp 50 Millionen Euro wird die dringend notwendige Sanierung des Stadttheaters nach bisherigen Schätzungen kosten. Ein Vorstoß der Grünen könnte diesen Betrag zur Makulatur werden lassen. „Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat sich in einem Schreiben an die Generaldirektion Kulturelles Erbe gewandt, um die Unterschutzstellung des Stadttheaters Trier als Baudenkmal zu erreichen.“ Diese Formulierung in einer Pressemitteilung entfacht am Donnerstagnachmittag helle Aufregung im Rathaus.