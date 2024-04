Brot, Teiggerichte und Kuchen Neueröffnung: Bäckerei in der Saarstraße bringt den Balkan nach Trier

Brötchen, Kuchen und gefüllte Teiggerichte. Diese Düfte strömen den Gästen in die Nase, wenn sie den neuen Backladen „Balkan Bäckerei Aurora“ in der Saarstraße 78 in Trier betreten. Die Bäckerei hat seit Mitte März in Trier eine zweite Filiale eröffnet. Ihre erste befindet sich in Ludwigshafen.