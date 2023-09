Gastronomie in der Eifel Neueröffnung in Zemmer-Rodt: Was im Gasthaus Wolter geboten wird

Aufatmen in der rund 1200 Einwohner zählenden Gemeinde Zemmer mit ihren Ortsteilen Daufenbach, Rodt und Schleidweiler: Am Dienstag, 5. September, öffnet im Ortsteil Rodt an der Trierer Straße wieder das Gasthaus Wolter. Es behält seinen traditionellen Namen, aber neuer Pächter ist Sami Maxhuni, der mit seiner Familie im Schweicher Brunnenzentrum schon das Restaurant „La Fontana“ mit Erfolg betreibt.