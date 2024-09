Autohandel Neues Trierer Autohaus verkauft ungewöhnliche Marken

Trier · In der Ruwerer Straße in Trier hat ein weiteres Autohaus eröffnet. Am neuen Standort von Auto-Jochem werden Marken verkauft, die in Deutschland noch unbekannt sind. Welche das sind und warum sich die Verantwortlichen für Trier entschieden haben.

23.09.2024 , 07:18 Uhr

Link zur Paywall Das neue Autohaus von Auto-Jochem in Trier 19 Bilder Foto: Julian Terres

Von Julian Terres