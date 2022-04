Buchtipp : Vom 4. Jahrhundert bis in die 2010er Jahre: Weinkultur in Rheinland-Pfalz, ihre Macherinnen und Macher

Foto: Peter Schuh

Trier Ein neues Buch von Rudolf Nickenig stellt Winzer, Künstler, Tüftler und Gelehrte vor, darunter auch Karl Marx oder Stefan Andres. Es heißt „Persönlichkeiten der Weinkultur aus Rheinland-Nassau“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Schuh

Das Buch, das hier besprochen wird, versammelt die Porträts von Persönlichkeiten der Weinkultur in vier von sechs Anbaugebieten des Landes Rheinland-Pfalz. Damit spiegelt es zugleich die Geschichte des Weinbaus in der Region wider und die Anstrengungen, die seit dem 18. Jahrhundert und verstärkt im 19. und 20. Jahrhundert unternommen worden sind: Sie sollten den Qualitätsweinbau an Ahr, Mittelrhein, Nahe und Mosel fördern und die Existenzgrundlage zahlreicher Familien sichern. Autor ist Rudolf Nicke­nig, ehemaliger General­sekretär des Deutschen Weinbauverbands und früherer Chefredakteur der Fachzeitschrift „Der Deutsche Weinbau“. Historisch interessierte Weinfreunde nehmen die Schrift gerne zur Hand und lesen sie mit Gewinn.

Zeitlich ist der Bogen weit gespannt. Er beginnt im 4. Jahrhundert mit Ausonius und endet mit Lebensbildern von Persönlichkeiten, die in den 2010er Jahren gestorben sind. Voraussetzung ist, dass sie durch „ein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement im Dienst der Branche sowie innovative und heraus­ragende Leistungen der Weinkultur“ be­eindrucken. Zu den Auswahl­kriterien des Autors gehören neben Forschung, Beratung und Lehre auch „die schönen Künste“, was Clara Viebig und Stefan Andres einen Platz in der Porträt­galerie sichert. Einen Vertreter der Tonkunst sucht man allerdings vergebens. Dass der Komponist des Moselliedes, Georg Schmitt, keine Erwähnung findet, schmerzt vielleicht nicht nur Trierer Musikfreunde. Ein Vorzug ist, dass auch scheinbar Abseitiges wie das „Treveris-Glas“ von Peter Andries oder die Hydraulische Weinpresse nach Merrem und Knötgen über ihre Urheber Eingang in das Werk finden.

Was die regionale Fokussierung angeht, muss man wissen, dass „Rheinland-Hessen-Nassau“ ein Kind der französischen Besatzungsmacht war, die 1946 im Norden des späteren Bundeslandes Rheinland-Pfalz die Regierungsbezirke Trier, Koblenz und Montabaur zum Oberpräsidium gleichen Namens zusammenfasste. Im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau und anderen von der Landwirtschaft geprägten Zusammen­schlüssen lebt die historische Klammer fort.

Wenn man dieses Gebiet näher betrachtet, bemerkt man, dass auch die Lahn dazugehört – ein heute unselbstständiges, mikroskopisch kleines Anbaugebiet. Sie hat eine lange Weinbautradition und bis ins frühe 20. Jahrhundert neben anderen Standorten Bedeutung für die Rebenzucht und -veredelung nach der Reblauskrise. Die besseren Verdienstmöglichkeiten in den Stein­brüchen und im Bergbau haben den Weinbau an der Lahn letztlich fast zum Erliegen gebracht.

Es finden sich unter den alphabetisch geordneten Porträts auch Namen von Persönlichkeiten aus Trier und der näheren Umgebung. Die Schrift nennt Karl Marx, der sich selbst einmal als „Ex-Weinbergbesitzer“ bezeichnet hat. Außerdem: Heinrich Ludwig Gall, den Königlichen Oberförster Franz Willibrord Hoepp (Domänen Avelsbach und Ockfen), Karl Wilhelm Rautenstrauch und Werner Tyrell (Karthäuserhof), Herbert Reh, Joseph Schaab, Richard Laufner, Otto van Volxem und Günther Schartz.

Von der Zeitgeschichte geprägt ist die Biografie der jüdischen Weinhändler Sigmund und Otto Loeb. Der Trierer Bürger Sigmund Loeb war ein profilierter Vertreter seines Standes in zahlreichen Verbands­ausschüssen. Vor den Nachstellungen der Nazis flüchtete er mit seiner amerikanischen Ehefrau zunächst in die USA. Noch während des Krieges kehrte er nach Europa zurück, überlebte eine Internierung in Frankreich und starb 1950 in England. Sein Sohn Otto (1898 – 1974) emigrierte 1937 nach Großbritannien. In Trier hat er sich neben seiner Tätigkeit im Weinhandel besonders im Kulturleben der Stadt engagiert. Ihm ist es zu verdanken, dass die deutschen Spitzenweine nach dem Zweiten Weltkrieg in England wieder Fuß gefasst haben. Kurz vor seinem Tod ist Loeb in seine Heimatstadt zurückgekehrt, um dort auf dem jüdischen Friedhof begraben zu werden.

(Noch) nicht erwähnt wird Albert von Bruchhausen, der langjährige Trierer Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt. Er gründete zunächst den „Großen Ring“ und 1910 den Verband der Naturwein­versteigerer mit Sitz in Trier – heute Verband der Prädikatsweingüter (VDP). Das tut indes der Qualität des inhaltlich wie stilistisch überzeugenden Werks keinen Abbruch, dem weitere Auflagen zu wünschen sind.