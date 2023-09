Stadtgeschichte 2. Weltkrieg: Wieso wurde die Römerbrücke nicht in die Luft gejagt?

1944 führten 29 Brücken in Frankreich und Deutschland über die Mosel. Im März 1945 war es nur noch eine einzige: die Trierer Römerbrücke. Alle anderen waren von der deutschen Wehrmacht zerstört worden, um die immer weiter herannahenden US-Truppen auf ihren den Weg ins Reichsinnere aufzuhalten. Auch Triers antike Brücke mit ihren damals rund 1800 Jahren Pfeilern sollte in die Luft fliegen. Doch die Deutschen brauchten sie erst einmal noch. Das „chaotische Geschehen“ am 1. und 2. März 1945 in Trier hat Heimatforscher Adolf Welter (88) aus Trier-Euren akribisch recherchiert und in seinem neuen Buch zusammengefasst: