Karneval : Neues Ehrenmitglied bei Blau-Weiß Ehrang

Trier Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang hat sein langjähriges Mitglied Fritz Propson zum Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrung aus der Karnevalssession 2018 konnte damals aus Krankheitsgründen nicht vorgenommen werden.

Propson gehört dem Verein seit fast 50 Jahren an und war in den 1970er und 1980er Jahren aktiv im Arbeitsteam, im Präsidium und bei Showauftritten. Danach lebte er viele Jahre in Luxemburg und jetzt in Heiligkreuz. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 09 Ehrang wurde 1909 ins Leben gerufen und feiert 2020 sein 111-jähriges Vereinsbestehen. Als einer der größten Karnevalsvereine in Trier zählt der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang über 560 Mitglieder.