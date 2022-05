Kultur : Neues Festival mit Straßentheater und Akrobatik in Trier

Foto: divers/divers, Anne Heucher

In Trier entsteht ein neues Festival. Das 1. Fringe-Festival soll am 25. und 26. Juni die Innenstadt in eine Bühne verwandelt und internationalen Künstlern Raum für Darbietungen geben. Das haben der Trierer Kulturdezernent Markus Nöhl, Theater-Intendant Manfred Langner und der luxemburgische Kooperationspartner im Theatre national am Donnerstag angekündigt.