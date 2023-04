Neubau für die Feuerwehr Das sind die Pläne für das neue Feuerwehrhaus in Möhn

Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen. Der grobe Plan sieht jedenfalls so aus: Das neue Feuerwehrhaus soll am jetzigen Standort errichtet werden. Die Ortsgemeinde Welschbillig soll deswegen das Bürgerhaus auf eigene Kosten abreißen, um dafür Platz zu schaffen. Warum ist das notwendig? Die Freiwillige Feuerwehr Möhn braucht ein neues Feuerwehrfahrzeug. Der derzeitige Stellplatz in dem alten Gebäude ist unzulänglich. Außerdem ist die aktuelle Unterbringung der Schutzausrüstung der Wehren so nicht mehr zulässig.