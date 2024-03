Überraschendes Gastro-Projekt in Trier Neben Wein bald auch Kölsch auf dem Hauptmarkt?

Viele Veränderungen in der Trierer Fußgängerzone fallen nicht sofort ins Auge, manche hingegen schon. Zur letzteren Kategorie zählt der „Farbwechsel“ im Ladenlokal Hauptmarkt 1. Bis vorletzte Woche prangte noch die knallig-rote „Wir schließen! Alles muss raus!“-Verkleidung des Naturkosmetik-Geschäfts Naturel Beauty (Ende 2023 ausgezogen) an den Schaufenstern. Wenig später wurde sie durch eine dezent-blickdichte Packpapier-Variante ersetzt. Es sieht also ganz danach aus, dass sich eine neue Nutzung anbahnt. Aber wer steckt dahinter? Schwierige Frage, zumal die Gerüchteküche ausnahmsweise mal keinen Mucks von sich gibt.