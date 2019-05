Stadtentwicklung : Neues Großprojekt in Trier - So könnte die neue Aulstraße aussehen (3-D-Grafiken)

Kommentar

Foto: TV/Schramm, Johannes

Gut Ding will Weile haben. Dass es so lange gedauert hat, bis der Ausbau von Aul- und Arnulfstraße auf den Weg kommt, ist damit aber nicht entschuldigt. Zumal noch nicht klar ist, ob der notwendigerweise großzügige Zeitrahmen für das Projekt eingehalten werden kann. Falls die Archäologen dort wirklich bedeutende Entdeckungen machen, könnte es noch länger dauern. Das Dauerprovisorium Aulbrücke wird vermutlich bis dahin nicht zusammenbrechen. Für den zunehmenden Verkehr, mit dem wegen der Entwicklungen in Castelnau und auf Brubach leider zu rechnen ist, wird die Eng- beziehungsweise Baustelle allerdings auch vor 2028 zu einer echten Herausforderung.

Inhaltlich ist die jetzt präsentierte Vorplanung eine gute Basis, um an der besten Lösung zu arbeiten. Dazu gehört auch die Diskussion, wie sich das Thema Radfahren in der Stadt in den kommenden zehn Jahren und darüber hinaus entwickeln wird. Denn die Elektro-Mobilität wird nicht nur mehr Radfahrer auf die Straße bringen. Sie werden auch deutlich schneller fahren.

