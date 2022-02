Corona : Impfmöglichkeiten auf dem Supermarktplatz

Ab Dienstag unterwegs. Das Impfmobil von Stadt und Kreis. Foto: Stadtverwaltung Trier/Ernst Mettlach

Trier Impfzentrum, Impfbus, Vor-Ort-Termine und nun das Trierer Impfmobil. Ab Dienstag wird der auffällig beklebte frühere Rettungswagen der Trierer Berufsfeuerwehr durch den Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier touren.

Ziel des neuen Angebots ist es nach Auskunft von Ernst Mettlach, Sprecher der Stadtverwaltung Trier, Orte und Einrichtungen anzufahren, die nicht zentral gelegen sind. Beim Impfmobil kann sich jeder unkompliziert eine Schutzimpfung gegen Covid-19 abholen.

Trier-Saarburgs Landrat Stefan Metzdorf sagt über das gemeinsame Angebot von Stadt und Kreis: „Wir impfen damit nicht die großen Massen, erreichen dafür aber die Leute im Alltag, beim Einkaufen oder in der Mittagspause.“ So könnten sich auch Leute impfen lassen, die bisher den Weg zum Impfzentrum oder in eine Arztpraxis gescheut hätten. Oberbürgermeister Wolfram Leibe ergänzt: „Jede einzelne Impfung zählt, deswegen ist dieses Impfmobil ein wichtiger Baustein unserer Impfkampagne.“ Daneben gebe es auch weiterhin die Möglichkeit, sich im Impfzentrum im Messepark, bei einer der Sonderimpfaktionen oder in einer Arztpraxis impfen zu lassen.

Wer vor Ort das auffällig mit blauem Schriftband beklebte Trierer Impfmobil sieht, kann sich dort ohne weitere Anmeldung direkt vom begleitenden Arzt oder der Ärztin impfen lassen. Nötig sind nur ein Ausweis und bei einer Boosterimpfung der Nachweis der vorangegangenen Impfungen, zum Beispiel digital in der Corona-App. Geimpft wird ab zwölf Jahren. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Moderna.

Info Offenes Impfen in der Trierer Tufa In den Räumen der Trierer Tufa gibt es wieder Impftermine ohne vorherige Anmeldung. Die Termine sind jeweils an den Dienstagen 1. Februar, 15. Februar, 22. Februar sowie am 1. März. Geimpft wird jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Das Angebot startet am Dienstag, 1. Februar. Folgende Stationen stehen bisher auf dem Fahrplan:

Am Dienstag, 1. Februar, steht das Trierer Impfmobil von 9 bis 13.30 Uhr vor dem Wasgau-Markt in Waldrach und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor dem Netto-Markt in Pluwig.

Am Mittwoch, 2. Februar, hält das Impfmobil von 9 bis 13.30 Uhr vor dem Rewe-Markt Pojanow in Trier-Ehrang und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor dem Netto-Markt in der Eltzstraße in Trier-Pfalzel.

Am Donnerstag, 3. Februar, fährt das Trierer Impfmobil von 9 bis 13.30 Uhr den Edeka in Konz-Könen an. Ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr steht er vor der dem Drogeriemarkt DM/Netto in Nittel.

Am Freitag, 4. Februar, steht das Impfmobil von 9 bis 13.30 Uhr vor dem Edeka-Markt in Trier-Tarforst und im Anschluss ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor dem Einkaufszentrum Castelnau in Trier-Feyen .

Am Montag, 7. Februar, steht das Trierer Impfmobil von 9 Uhr bis 13.30 Uhr in Trier-Nord vor dem Bürgerhaus Trier-Nord und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Porta-Nigra-Vorplatz.

Am Dienstag, 8. Februar, ist das Impfmobil von 9 Uhr bis 13.30 Uhr vor dem Rewe Center Saarburg, Am Lenkbach 2-4 und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor dem Norma in Zerf.

Am Mittwoch, 9. Februar, steht das Impfmobil von 9 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Haupenthal in Trier-Nord, Schöndorfer Straße 24 und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz vor Rofu/KiK/Deichmann in der Hornstraße 17-21 in Trier-West.

Am Donnerstag, 10. Februar, wartet das Impfmobil von 9 Uhr bis 13.30 Uhr vor dem Kloster St. Bruno in Konz-Karthaus und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor Möbel Martin in Konz.

Am Freitag, 11. Februar, von 9 Uhr bis 13.30 Uhr vor dem Netto in Zemmer und ab 13.30 Uhr bis 17 Uhr vor dem Netto-Markt in Kordel. Am Samstag, 12. Februar steht das Trierer Impfmobil von 9 Uhr bis 17 Uhr auf dem Trierer Kornmarkt.