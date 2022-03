Jugendzentrum : Nach langem Warten: Schweich bekommt ein Jugendzentrum

Eigentlich war die Sommerbühne 2021 ein Event, dass Veranstaltungen trotz der Corona-Pandemie ermöglicht hat. Nach dem Erfolg hat die Schweicher Stadtjugendpflege beschlossen, die Veranstaltung jährlich anzubieten. Foto: Stadtjugendpflege Schweich

Schweich Workshops, Musik und Medien: Für all das soll im neuen Jugendzentrum in Schweich, das Ende Juni eröffnet, Platz sein. Was die Jugendpfleger in Schweich und der Verbandsgemeinde vorhaben.

Nicht mehr lange, dann wird ein zentraler Sammelpunkt für die Jugendlichen in Schweich und der Umgebung entstehen. Schon bald wird das Team der Jugendpflege in die neuen Räume einziehen – sowohl die Jugendpflege der Stadt als auch die der Verbandsgemeinde. Das neue Zentrum soll ein zentraler Ort für die Jugendarbeit in der Stadt und Verbandsgemeinde sein und die Zusammenarbeit vereinfachen.

Dass ein Jugendzentrum in der Stadt entsteht, sei schon lange ein Anliegen gewesen, sagt Stadtjugendpflegerin Lisa Petri. Ende Juni soll das Jugendzentrum eröffnet werden. Unterschiedliche Angebote für die Jugendlichen sind dort geplant.

Zum Beispiel soll es einen Bereich für Musik geben, aber auch Werkräume für Workshops und einen Medienraum. Auch nach der Schule können die Jugendlichen die Räume nutzen – etwa zum Kochen oder Hausaufgaben machen, sagt Petri. „Wir sind zentral aber stören dort auch keine Anwohner.“ Das neue Jugendzentrum liegt gegenüber des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums.

Das Team des Jugendbüros der Verbandsgemeinde Schweich (von links): Birgit Kiel-Jordan, Lisa Petri, Simone Steffens, Johanna Müller, Max Kimmlingen und Lisa Amann. Foto: Jugendbüor VG Schweich/Jugendbüro VG Schweich

Vor Ort im Zentrum sind auch weitere Angebote geplant: Es soll feste Termine für die Berufs-, Lebens- und Suchtberatung geben. Mit Schulen sind Kooperationen für den außerschulischen Unterricht geplant. Zum Beispiel könnten Escape Rooms zu Themenschwerpunkten erstellt und in den Unterricht aufgenommen werden, sagt Petri.

Auch wenn alle Mitarbeiter der Jugendpflege künftig dort angesiedelt sind, bedeutet das nicht, dass sich die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde nur noch auf Schweich konzentriert. „Die Verbandsgemeinde steht für die dezentrale Jugendarbeit. Dabei wird nicht alles nach Schweich verlagert, sondern auch in den einzelnen Gemeinden wird etwas gemacht“, sagt Maximilian Kimmlingen, der seit dem 1. Januar als VG Jugendpfleger im Team ist. Neben ihm ist Lisa Amann für die Verbandsgemeinde zuständig und kümmert sich um die mobile Jugendarbeit und offenen Treffs.

Die Lage in der Jugendarbeit sei schon besser als noch 2020, sagt Stadtjugendpflegerin Petri. Im vergangenen Jahr wurde mit der Sommerbühne eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die so gut ankam, dass sie jetzt jährlich angeboten werden soll. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden gab es draußen unterschiedliche Veranstaltungen. Diesen Sommer soll das Event allerdings auf zwei Wochenenden verkürzt werden. Auch für andere Schweicher Traditionsveranstaltungen gibt es schon Termine: „Schweich zockt“ am 23. April und der Mädelsflohmarkt am 6. Mai. Im vergangenen Jahr war der Flohmarkt wieder möglich, die Umsetzung habe trotz Kontrollen und Beschränkungen gut geklappt.

Das Jugendpflege-Team plant aber auch neue Formate wie Poetry Slams und Autorenlesungen. Mehrmals im Jahr soll es außerdem Sofa-Konzerte geben. Dort könne jeder auftreten, der möchte, sagt Petri. Der erste Termin ist am 29. April. Im Schweicher Jugendraum Blechbüx gab es 2021 auch Kino- und Spieleabende sowie Weihnachtsbingo. Die Angebote im Jugendraum werden gut angenommen, sagt Johanna Müller, Betreuerin der Blechbüx. In den offenen Treff, den es mehrmals wöchentlich dort gibt, kommen etwa fünf bis 15 Jugendliche.