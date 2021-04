Gesundheit : Operieren mit besserer Technologie

Operationen werden mithilfe der neuen 4K-Kamera- und Bildschirmsysteme noch sicherer für die Patienten in Trier. Foto: Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen/Michaela Hellmann

Trier Das Trierer Klinikum Mutterhaus hat ein neues Kamera- und Bildschirmsystem.

Seit kurzem sind alle OP-Säle im Klinikum Mutterhaus am Standort Mitte mit 4K-Kamera- und Bildschirmsystemen ausgestattet. Den Patienten bringe das Vorteile, sagt Decker: „Der Operateur kann besser Strukturen erkennen. Dadurch lassen sich Blutungen vermeiden und der Eingriff wird deutlich sicherer für den Patienten.“ Auch die Qualität der Operationen steigert sich deutlich: „Der erweiterte Farbraum erleichtert es, gesundes von krankem Gewebe zu unterscheiden. Außerdem sind die Monitore frei beweglich, was für den Operateur komfortabler ist.“ So kann der Chirurg noch exakter arbeiten, und die Erfolgschancen des Eingriffs steigen.