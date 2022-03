Feuerwehr : Neues Konzept mit großen Investitionen

Nicht nur in die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr wird investiert: Die Verbandsgemeinde Ruwer rüstet die Wehren an einigen Stellen auf. Foto: Uwe Hentschel

Waldrach Ausbildungen, Sanierungen und Fahrzeuge: Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ruwer plant in ihrem neuen Konzept einige Verbesserungen.

Fast 450 Ehrenamtliche und eine ganze Verbandsgemeinde sind von dem neuen Feuerwehrkonzept betroffen. In den kommenden vier Jahren soll das Konzept umgesetzt werden, das die Wehrleitung im vergangenen Jahr erarbeitet hat. Dabei stehen unterschiedliche Themenfelder im Fokus, die bis 2025 angegangen werden sollen. Kürzlich wurde in einem Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer über die Planung und Themen informiert.

Personal Um einen Überblick über die Personalsituation der Feuerwehr in der VG zu bekommen, hat die Wehrleitung vor drei Jahren eine Auswertung der 19 Ortsfeuerwehren vorgenommen. Insgesamt sind 445 Menschen Teil der Feuerwehren in der Verbandsgemeinde, die Ortsfeuerwehr Pluwig-Gusterath ist mit 68 Mitgliedern mit Abstand die größte. Die Jugend- und Bambini-Feuerwehren haben weitere 218 Mitglieder. Das neue Konzept sieht einige Strategien vor, wie sich die Personalsituation der Feuerwehren in den kommenden Jahren verbessern könnte. Geplant sind Strategien zur Nachwuchsgewinnung in der Jugend- und Bambini-Feuerwehr sowie die Gewinnung von aktiven Mitgliedern der Feuerwehr. Auch sollen die ehrenamtlichen Tätigkeiten stärkere Wertschätzung bekommen.

Im Bereich Ausbildung möchte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde künftig weiter anpacken: Ein einheitlicher Fortbildungskatalog und eine ortsübergreifende Ausbildung sowie Führungskräfte- und Atemschutzausbildungen sind geplant. Auch spezifische Ausbildungen wie beispielsweise für Vegetationsbrandbekämpfung sind im Konzept vorgesehen.

Struktur Das Gebiet der VG Ruwer soll künftig auf Grundlage der bisherigen Schwerpunktfeuerwehren in die Teilbereiche Unteres Ruwertal, Oberes Ruwertal und Vorderer Hochwald aufgeteilt werden. Die Aufgabenschwerpunkte Technische Hilfe und überörtlicher Brandschutz sollen jeweils einer Feuerwehreinheit zugeteilt werden und jeder Bereich soll ein Logistikfahrzeug MZF1 haben. Der Zentrale Logistikstandort der Verbandsgemeinde ist Pluwig-Gusterath. 2020 hat es in der Verbandsgemeinde Ruwer 135 Einsätze der Feuerwehr gegeben – 38 Brände und 97 im Bereich der technischen Hilfe. Das waren 34 Einsätze mehr als im Vorjahr.

Die Verbandsgemeinde Ruwer ist in drei Risikoklassen aufgeteilt, die sich auf die Brand- und technische Gefahren sowie Gefahren durch Naturereignisse beziehen. Am geringsten sind diese Gefahren laut der Karte zum Beispiel in Lorscheid, Farschweiler und Bonerath, während sie in Kasel und Waldrach am höchsten sind.

Kosten Das Konzept beinhaltet einige Anschaffungen, die die Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren finanzieren muss. Bis 2030 werden für alle Feuerwehren neue Fahrzeuge beschafft. Kostenpunkt für die VG: rund 2,3 Millionen Euro. Kleinere Investitionen stehen bei der Geräteausstattung und bei Gerätehäusern auf dem Plan. In die persönliche Schutzausrüstung werden bis 2025 etwa 220.000 Euro investiert.

Einige bauliche Projekte sollen in den kommenden Jahren ebenfalls angegangen werden: Die Fertigstellung der VG-Werkstatt am Klärwerk Mertesdorf soll beispielsweise noch aus dem Konzept 2020 in Angriff genommen werden. Außerdem stehen die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Thomm und der Neubau in Pluwig auf dem Plan.