Gesundheit : Gesund alt werden im Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Neues Projekt der Fachstelle Gesundheitsförderung und Prävention des Landkreises Trier-Saarburg.

Das Projekt bietet vielfältige Möglichkeiten: Zum Beispiel werden in Schulungen für Ehrenamtliche Ideen für kostenfreie Gesundheitsangebote in Ortsgemeinden aus den Bereichen Bewegung und Ernährung vorgestellt. Außerdem sollen Fachtagungen helfen, die Seniorenarbeit im Landkreis weiterzuentwickeln. Für die Seniorinnen und Senioren werden eigene Angebote wie Spaziergänge, Gymnastik oder Mittagstische unterstützt. Daneben beschäftigen sich Informationsveranstaltungen mit den Themen Sturzprophylaxe, gesunde Ernährung oder Digitalisierung. „Wir wollen mit diesem neuen Projekt die körperliche Mobilität und Selbstständigkeit der älteren Menschen unterstützen“, sagen Sabine Becker und Paula Orlt von der Fachstelle. Man erhoffe sich eine Steigerung der Lebensqualität vieler Menschen durch die niedrigschwelligen Angebote vor Ort.

Zum Auftakt steht ein Schulungsangebot auf dem Programm: Am 15. und 16. Juli sollen im Mehrgenerationenhaus Saarburg-Kell die ersten „Bewegungsbegleiter:innen“ in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz geschult werden. Im Landkreis sollen so Ehrenamtliche die Gelegenheit bekommen, sich weiterzubilden und mit dieser Unterstützung wohnortnah eine Bewegungsgruppe mit älteren Menschen aufbauen zu können.