Pädagogik : Neues Stück des Präventionstheaters der Polizei

Trier Soziale Netzwerke wie Snapchat, Instagram oder Whatsapp sind fester Bestandteil der Lebenswelt – auch die der Kinder. Dabei sind Cybermobbing, Verletzung der Privatsphäre und ein „Mitmachzwang“ an der Tagesordnung.

Diesen Problemen widmet sich das neue Stück des Präventionstheaters der Polizei, um damit darauf vorzubereiten. Das Stück „Handys, Megas, Apfelkuchen“ richtet sich an dritte bis fünfte Klassen. Premiere ist am Freitag, 24. Januar, 10 Uhr, Grundschule am Dom. Die Kinder der Schule sorgen für das musikalische Rahmenprogramm.