Gesundheit : Andere Zeiten in der Teststation in den Moselauen in Trier

Trier Bei der städtischen Teststation am Messepark in den Moselauen kommt es zu einer Reihe von Änderungen. So bleibt die Schnellteststation künftig montags und dienstags geschlossen.

Seit Tagen liegt die Inzidenz in Trier stabil unter 50, diese positive Entwicklung macht eine Reihe von Lockerungen gemäß dem Perspektivplan des Landes Rheinland-Pfalz möglich. So können ab 21. Mai bei einer stabilen Inzidenz unter 50 Innengastronomie und kulturelle Angebote im Innenbereich öffnen und mit negativem Testergebnis besucht werden. Wichtig sind dabei Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Einen Überblick über die stetig wachsende Zahl der Schnelltestmöglichkeiten gibt es unter www.trier.de/testen.

Bei der städtischen Teststation am Messepark in den Moselauen kommt es zu einer Reihe von Änderungen: Ab 29. Mai hat die Schnellteststation jeweils auch jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, ebenfalls steht sie Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 16 bis 20 Uhr zur Verfügung. Weil der Bedarf dort aber grundsätzlich rückläufig ist, bleibt die Schnellteststation im Messepark künftig Montag und Dienstag geschlossen.

Das heißt, dass schon am Pfingstmontag, 24. Mai, keine Möglichkeit mehr besteht, sich dort schnelltesten zu lassen. Am Pfingstsamstag, 22. Mai hat die Schnellteststation dafür außerplanmäßig von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Nach wie vor gilt, dass man für die Schnellteststation im Messepark vorab einen Termin buchen muss. Termine können derzeit noch unter www.ticket-regional.de gebucht werden.

Das ändert sich jetzt: Termine für den Zeitraum ab dem 26. Mai können nur noch unter www.imnucode.com gebucht werden. Diese digitale Lösung wird dann auch zur Übermittlung des Testergebnisses eingesetzt. Der QR-Code funktioniert auch bei allen angeschlossenen Gastronomie-Betrieben, Teststationen und Geschäften für die Besucherdatenerfassung. Das System funktioniert folgendermaßen:

Änderungen gibt es auch bei den normalen PCR-Testungen in der Teststation im Messepark in den Moselauen. Ab 29. Mai werden dann dort nur noch jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr Personen getestet, die keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben und bei denen die Corona-Warnapp ein akuter positiver Schnelltest oder die Einstufung als Kontaktperson einen PCR-Test nötig machen.