Kommunen : Neues Team geht für Pölich an den Start

Neues Team geht für Pölich an den Start

Pölich Ein Ortsbürgermeister und drei Beigeordnete leiten künftig die Geschicke der Moselgemeinde.

Der Pölicher Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung Frank Hömme einstimmig zum neuen Ortsbürgermeister gewählt. Ebenfalls einstimmig wurden sein Stellvertreter, der erste Beigeordnete Wolfgang Eid, sowie die weiteren Beigeordneten Thomas Regneri und Susanne Hermen gewählt.

Der bisherige Ortsbürgermeister Walter Clüsserath hatte frühzeitig angekündigt, nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Da am 26. Mai kein Bewerber zur Urwahl antrat (der TV berichtete), fiel dem Gemeinderat die Aufgabe zu, einen Nachfolger für Clüsserath zu bestimmen.

Die Ratsmitglieder entwickelten die Idee einer stärkeren Aufgabenteilung und konzipierten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung ein entsprechendes Modell. Zukünftig kümmert sich Ortsbürgermeister Frank Hömme neben den allgemeinen Amtsgeschäften schwerpunktmäßig um die Themen Bauwesen, Versorgungsleistungen, Finanzen sowie Sicherheit und Ordnung. Zum Geschäftsbereich des ersten Beigeordneten Wolfgang Eid gehören unter anderem Kindergarten, Jugend, Veranstaltungen und Vereine/Freizeit. Thomas Regneri verantwortet die Schwerpunkte Landwirtschaft und Weinbau, Forst und Jagd, Umweltschutz sowie Liegenschaften und Friedhof. Der Geschäftsbereich von Susanne Hermen umfasst Gesundheit und Soziales, Senioren, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus sowie die Dorfentwicklung.

In der Ratssitzung dankte Frank Hömme den Beigeordneten und Ratsmitgliedern des alten Gemeinderates für ihre Tätigkeit. Besonderen Dank sprach Hömme Walter Clüsserath aus, der das Amt des Ortsbürgermeisters in den zwei vorangegangenen Wahlperioden hervorragend ausgeübt habe und bis zur Wahl seines Nachfolgers kommissarisch im Amt blieb. Clüsserath ist auch weiterhin aktiv als Ratsmitglied. Die in seiner Amtszeit initiierte Dorfmoderation setzt der neue Gemeinderat fort.