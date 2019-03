Tempo 30 an der Spitzmühle

Seit einigen Tagen gilt auf einer Länge von zweihundert Metern in der Straße Spitzmühle in de rNähe des Friedrich-Wilhelm Gymnasiums Tempo 30. Grund sind Verkehrsunfälle mit Kindern und Jugendlichen.

Eine den Unfällen folgende Untersuchung kam laut Stadtverwaltung Trier zum Ergebnis, dass es dort besonders gefährlich ist: An der Spitzmühle befindet sich eine Querung, die Fußgänger insbesondere für den Weg zum oder vom Friedrich-Wilhelm-Gymnasium nutzen. Zudem entsteht laut Verwaltung durch Linienbusse oft ein Rückstau. Hinzu komme ein Zweirichtungsradweg auf der Seite der Schule. Diesen müssten vor allem Autofahrer beachten, die den an die Schule angrenzenden Parkplatz nutzen.

Von den Verkehrsteilnehmern wird also insgesamt in diesem Bereich eine sehr hohe Aufmerksamkeit verlangt. Dies wird nun durch zusätzlich angebrachte „Achtung, Kinder“- und „Achtung, Radfahrer“-Schilder verdeutlicht. Der Verkehrsüberwachungsdienst soll künftig in diesem Bereich verstärkt Kontrollen durchführen.