Kurzgeschichte : Der römische Goldschatz

Mit vereinten Kräften sind die Korlinger im Einsatz: Alle graben gemeinsam und sind gespannt, was sie zutage fördern. Foto: Christina Bublitz

Autor Bernhard Hoffmann aus Korlingen erzählt eine neue Geschichte vom Pitter aus dem 18. Jahrhundert. Diesmal geht es um eine vielversprechende Entdeckung.

Kommt mit, kommt mit! Lasst uns zum Galgenkopf über Korlingen hinaufgehen. Kommt, schneller, da oben liegt ein Schatz, ein riesiger Goldschatz. Einer hat nämlich zwei Denare gefunden, Silber zwar nur, aber da muss mehr liegen. – Also buddeln sie eifrig, die Korlinger – tja, und die aus Gutweiler auch, weil die Stelle auf der Grenze liegt.

Das sieht aus, sage ich euch, mitten im Februar des Jahres 1784, wo der Matsch nur so quietscht und an der Schaufel hängen bleibt. Dann findet einer eine halbe Vase. Das ist eine Amphore, sagt der Pitter, und noch eine, aber Wein ist keiner mehr drin.

Und alle buddeln noch tiefer, die aus Gutweiler und die aus Korlingen um die Wette. – Herrje, wie die aussehen: Schlamm bis zu den Knien, Matsch an der Jacke, Dreck auf den Kappen, und regnen tut’s auch noch!

Aber da kommen plötzlich zwei Herren geritten. Aufhören!, befehlen sie. Sie zeigen ein Schriftstück: Das archäologische Institut in Trier muss graben.

Den Korlingern ist es verboten, und sie sollen alles abgeben, wenn sie etwas gefunden haben. Aber wer sollte denn etwas gefunden haben? Von Amphoren sei die Rede gewesen, aber da sind keine Amphoren, wahrscheinlich schon gestohlen.

Dann ziehen die Männer eine rote Schnur an Pfählen um ein großes Gebiet, halb zu Gutweiler, halb zu Korlingen gehörend, und hängen Zettel dran: Grabungen verboten bei Anzeige und Strafe und Gefängnis bis zu undsoweiter. – Und jetzt?

Da kämen bald die Fachleute, dann würde gegraben. Und die Feldfrucht, wie solle die denn wachsen?, fragt der Pitter. Dieses Jahr müsse Gerste drauf fürs Vieh. Man würde sehen, sagen die nur und reiten davon.

Jetzt stehen sie da, mit hängenden Köpfen, kein Schatz, keine Ernte. Und die Archä…, äh, wie heißen die nochmal? Also die sind schuld, sagen die Korlinger, und die aus Korlingen sind schuld, sagen die Gutweilerer, weil einer von denen die Denare gefunden hat. Aber waren es nicht die aus Gutweiler, die die Amphoren gefunden hatten? Egal, begonnen habe alles mit den Denaren. Wo sind die denn eigentlich?, fragt einer. – Gestohlen! – Hm.

Manchmal entzündet sich ein Krieg an einem Streit, und der wieder an einem Nichts, und der wieder an einer Missgunst, die einer spürt oder glaubt spüren zu müssen, weil er sich übervorteilt fühlt. Und zwei Denare sind was wert, zwei Amphoren – wer will die schon haben?

Und dann treffen sich ein Urteil und ein Vorurteil, und die beiden richten ordentlich Schaden an, denn plötzlich können die aus Gutweiler die Korlinger gar nicht mehr leiden. Da stören Steine im Feld, die landen beim Korlinger über der Grenze. Da frisst das Vieh das fetteste Futter auf Gutweiler Boden; da fließt der Bach nicht mehr wie früher – ach ja.

Tja, und eines Tages fliegen sogar Steine. So geht das hin und her, und das könnt ihr mir glauben, glücklich ist keiner mehr, und der Appetit ist allen vergangen.

Was ist eigentlich mit den Grabungen, die sollten doch längst fertig sein? Was denkt ihr, noch nicht einmal angefangen haben die, die Schnur hängt schon hie und da runter.

Es ist März, wenn jetzt nicht gepflügt wird, fällt die Ernte aus. Das wäre ein schlimmer Winter, und Hungerwinter hat man in Korlingen und Gutweiler schon genug erlebt.

Da macht sich der Pitter am Abend auf den Weg nach Gutweiler. Ui, diese feindlichen Blicke von überall. Die Kerle stehen am Haus, als müssten sie es gegen den Feind verteidigen; fehlt noch, dass sie die Mistgabeln präsentieren. Vor der Kirche wartet er, da kommen sie alle. Wir sind blöd!, beginnt er. Oh, das kommt nicht gut an: Du bist blöd! – Verschwinde, Gauner! – Hau ab, sonst setzt´s was!, geht es.

Wir sind blöd, blöd, blöd!, schreit der Pitter, weil wir uns unsere Ernte verderben lassen. Da sind sie still. Und bevor die Schuldfrage wieder hochkommt, fährt er fort, dass sie sich zusammen dagegen wehren müssten. Wie das? – Wir graben selbst! – Wir… graben… selbst –? Na, das dauert noch eine gute halbe Stunde, bis es endlich alle kapiert haben; dann ist der Pitter wieder der Held, morgen geht’s los.

Und so graben 20 Männer, Gott sei Dank ist es trocken, einen ganzen Acker einen Meter tief auf, mit Pferden und Wagen und zehn Stunden am Tag. Harte Arbeit, aber freundliche Worte. Und wenn mittags die Töchter das Essen bringen, machen die Söhne lange Hälse; und später passiert da auch mehr. Jedenfalls sind sie in sechs Tagen durch.

Gefunden wurde: ein Dutzend zerbrochene Amphoren, groß wie Weinflaschen, zwanzig Amphörchen, fingerspannengroß, die die Kinder schneller stibitzen, als sie aus der Erde lugen. Da haben wohl im 4. oder 5. Jahrhundert einige römische Halbstarke aus Trier den schönen Ausblick im Alkoholnebel genossen, heißa, ein Amphörchen geht noch! Und ihren Müll haben sie, nicht anders als heute, hinter sich gelassen. O tempora, o mores! Wie wenig ändert sich doch die Welt.

Die Funde legen sie fein säuberlich zusammen; ja, und eine einzige Goldmünze haben sie gefunden, einen Solidus; den schenken sie dem Pitter als Dank. Denn jetzt meldet einer den – herrje, wie heißen die nochmal?

Also denen in Trier, anonym natürlich, dass alles fertig ist. Die kommen flugs, besehen, beschauen, bestaunen, messen und laden alles auf; und lachen. Aber zum Lachen ist das vor allem für unsere Korlinger und die aus Gutweiler, denn jetzt ist die Sommersaat gesät.