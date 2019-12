Infrastruktur : Katastrophenschutz: Neue Heimat in der Feuerwache Ehrang

An der neuen Regionalstelle des Technischen Hilfswerks in Trier-Ehrang wird noch fleißig gebaut. Im Januar sollen die Büros in der oberen und im Februar die Fahrzeughalle in der unteren Etage bezogen werden. Foto: Marius Kretschmer

Trier-Ehrang Mit dem neuen Gebäude im Brand- und Katastrophenschutzzentrum Ehrang soll die Arbeit des Technischen Hilfswerks in Zukunft noch effektiver werden.

Markus Haier ist Leiter der Regionalstelle Trier des Technischen Hilfswerks (THW). Er freut sich darauf, das neu gebaute THW-Quartier im Ehranger Brand- und Katastrophenschutzzentrum in der Servaisstraße schon bald in Betrieb zu nehmen.

Von der neuen Zentrale in Trier aus werden die Ortsverbände Trier, Bitburg, Cochem, Daun-Vulkaneifel, Hermeskeil, Prüm, Saarburg, Wittlich und Zell verwaltet, die in ihren jeweiligen Orten aber noch eigene Gebäude und Fahrzeuge haben.

(cus/mcr) Das Technische Hilfswerk ist die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Die Behörde mit Sitz in Bonn-Lengsdorf untersteht dem Bundesinnenministerium. Die Einsatzkräfte helfen zum Beispiel bei Hochwasser, Unwettern, Gasexplosionen und Unglücksfällen. Sie überbrücken Versorgungseinrichtungen, leisten Räumungsarbeiten und richten Wege und Übergänge her.

Der erste Umzug steht bereits im Januar an. Dann werden die Büros der Regionalstelle in Betrieb genommen. Von dort aus werden alle neun THW-Ortsverbände in der Region Trier und dem Landkreis Cochem-Zell verwaltet. Wenn im Februar der Hof gepflastert ist, werden in der neuen Stelle auch die Fahrzeuge des Trierer Ortsverbands untergebracht, die derzeit in einer Halle in der Zewener Gottbillstraße stehen.