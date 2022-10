Deutsch-Chinesische Beziehungen : Konfuzius-Institut Trier unter einem neuen Dach – China im Blick

Die Direktoren des Konfuzius-Instituts Trier: Karl-Heinz Pohl und Yi Li. Foto: Amadeus Wolff

Trier Das Konfuzius-Institut an der Universität Trier wurde aufgegeben. Ein neuer Trägerverein wird die Arbeit fortsetzen. Was Interessierte an der chinesischen Kultur jetzt an einem neuen Standort erwarten dürfen.