Dörfer-Serie Projekte 2022 : Bessere Straßen und neues Wohnen

Züsch/ Neuhütten/Damflos Züsch, Neuhütten und Damflos haben sich viel vorgenommen und freuen sich vor allem auf den Tag der Verkehrsfreigabe nach langen Monaten mit Baustellen. Was in den drei Dörfern sonst noch wichtig ist.

Abgeschlossen wird in Neuhütten in diesem Jahr der Mehrgenerationenplatz in der Dorfmitte. „Glasfaserarbeiten haben die Umsetzung des Projektes im letzten Jahr verzögert, weil die Baufirmen den Platz als Lagerfläche brauchten“, erklärt Ortsbürgermeister Peter Koltes. Erwartet wird noch eine Förderung durch den Naturpark Saar-Hunsrück.

Auch der Damfloser Bürgermeister Joachim Wellenberg freut sich auf die Fertigstellung der Kreisstraße 100. „Ich bin stolz und froh, dass die Anlieger während der Bauphase so gut mitgespielt haben. Das war nicht immer einfach“, lobt er seine Mitbürger. Auch in Damflos gibt es Bedarf an neuen Bauflächen. Im Gebiet Zum großen Röder sind noch zwei Plätze frei. Sieben weitere sollen folgen, denn, so Wellenberg: „Immer mehr Auswärtige entdecken Damflos. Die Anfragen reißen nicht ab.“ Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge gibt es in Damflos seit Anfang 2020. Für nächstes Jahr ist der Ausbau der Straße Zum Primsbach vorgesehen, bei dem diese neue Regelung greift. Alle Grundstücksbesitzer teilen sich den sonst höheren Betrag der Anlieger. Eine bessere Ausleuchtung soll es In den Gärten geben. Die Aufträge zur Instandsetzung des eingebrochenen Kanals am Bürgerhaus werden vergeben, wenn die Kreisstraße fertig ist. Das gilt auch für die Spielwiese für mehrere Generationen am Sportplatz. Stolz ist Wellenberg auf die Sammelaktion (gemeinsam mit Gusenburg) für die Flutopfer, von Lebensmitteln über Schaufeln und Besen bis zu Kleidung.