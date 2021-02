Statistik : Corona: 16 Neuinfektionen und 100. Todesfall in Trier und dem Landkreis

Corona: 16 Neuinfektionen und 100. Todesfall in Trier und dem Landkreis

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 16 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, neun Infektionen mit der sogenannten britischen Mutante des Virus sind bislang bestätigt worden. Foto: dpa/Matthias Balk

Trier/Saarburg Gesundheitsamt Trier: Inzwischen sind neun Infektionen mit Corona-Mutation nachgewiesen worden.

Im Impfzentrum in Trier sind für diese Woche ausschließlich Zweitimpfungen vorgesehen und zwar 1634 Stück. Ab Dienstag kommender Woche sollen im Impfzentrum auch wieder Menschen zum ersten Mal geimpft werden. Derzeit wartet das Gesundheitsamt auf den Impfstoff dafür.

Am Montag sind dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 16 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, elf aus dem Landkreis und fünf aus der Stadt Trier.

Ebenfalls am Montag wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall eines älteren Patienten aus der Stadt Trier im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Damit sind bisher insgesamt 100 Personen aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes verstorben, 79 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und nunmehr 21 aus der Stadt Trier. 90 Todesfälle sind laut Gesundheitsamt im Laufe der zweiten Infektionswelle zu beklagen gewesen.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt auf 4637 (1730 in der Stadt Trier und 2907 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 35,9 sowie im Landkreis bei 52,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.