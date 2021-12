Statistik : Corona: 69 Neuinfektionen und ein weiterer Todefall in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg hat am Mittwoch, 29. Dezember, 69 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – 41 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 28 aus der Stadt Trier. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten 12.665 (4.891 in der Stadt Trier und 7.774 im Landkreis Trier-Saarburg).

Für die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz gab das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) am Mittwoch den Wert 2,30 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen wurde vom LUA am Mittwoch wie folgt angegeben: Stadt Trier 118,4; Landkreis Trier-Saarburg 83,0. Acht Patientinnen und Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes werden aktuell stationär behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten beläuft sich auf 541 – sechs mehr als am Dienstag. Diese verteilen sich wie folgt: 318 in der Stadt Trier und 223 aus dem Landkreis.