Corona-Statistik : 37 Neuinfektionen und ein Todesfall am Wochenende in Trier und dem Landkreis

37 Neuinfektionen und ein Todesfall am Wochenende in Trier und dem Landkreis

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Wochenende 37 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, 22 aus dem Landkreis und 15 aus der Stadt Trier. Am Samstag wurde dem Gesundheitsamt zudem der Tod eines 76-jährigen Patienten aus dem Landkreis gemeldet, der im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben war.

Am Samstag waren dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg 29 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, 16 aus dem Landkreis und 13 aus der Stadt Trier. Am Sonntag waren es acht weitere Infektionen mit dem Corona-Virus, sechs aus dem Landkreis und zwei aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nunmehr 5190 (1918 in der Stadt Trier und 3272 im Landkreis Trier-Saarburg).