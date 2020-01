Konzert : Neujahrskonzert MV Wasserliesch

Foto: Petra Radetzky

Wasserliesch (red) Der Musikverein „Einigkeit“ Wasserliesch lädt zu seinem traditionellen Neujahrskonzert am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, in die Mehrzweckhalle in Wasserliesch ein. Unter Leitung seines Dirigenten Josef Fettes präsentiert der Verein in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Wasserliesch unter dem Motto „Feuer – Wasser – Erde – Luft“ ein buntes Programm mit Musikstücken aus verschiedenen Bereichen der Blasmusik.

