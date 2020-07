Gesundheit : Neun neue Corona-Infektionen in Trier und Trier-Saarburg

Trier Das Gesundheitsamt Trier meldet am Montagnachmittag insgesamt neun neue Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus. Einer davon betrifft eine Kita im Kreisgebiet. Aus dem zuletzt betroffenen Trierer Kindergarten gibt es gute Nachrichten.

Einer der Fälle betrifft eine Kindertagesstätte im Landkreis Trier-Saarburg. Ein Kind hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Alle 18 Kinder aus der Gruppe des Kindes befinden sich zurzeit in häuslicher Quarantäne. Außerdem seien drei Mitarbeiter, die die Gruppe betreuen, in Quarantäne, heißt es bei der Kreisverwaltung. Alle betroffenen Kinder und Beschäftigten würden nun getestet. Das weitere Vorgehen hänge von den Testergebnissen ab, erklärt das Gesundheitsamt.

Die ausstehenden Tests in der Trierer Kita, in der in der vergangenen Woche ein infiziertes Kind gemeldet worden war, sind laut dem Gesundheitsamt alle negativ ausgefallen. Insgesamt befinden sich in Trier zehn Kinder aus der Gruppe des infizierten Kindes sowie drei Beschäftigte aus der Trierer Kita in häuslicher Quarantäne. Vorsichtshalber werde nun bei den Betroffenen ein weiterer Test durchgeführt, erklärt die Pressestelle der Kreisverwaltung.