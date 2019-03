Wanderausstellung in der Konstantinbasilika startet am Samstag mit einer festlichen Vernissage.

245 Mal wird das Wort Licht in der Bibel verwendet. Der Begriff beschreibt, beleuchtet und wirft Fragen auf. „Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht“, heißt es im ersten Buch Mose. Der Prophet Jesaja schreibt: „Mache dich auf, werde Licht! “ Nun bringt die Evangelische Kirche im Rheinland Theologie und Lichtkunst zusammen: Sie präsentiert die Wanderausstellung „und Licht“, die ab Samstag, 23. März, in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika in Trier, zu sehen sein wird.

International renommierte Künstler von Christoph Dahlhausen über Konstantinos Angelos Gavrias, die Künstlerduos Krüger&Prothmann und Molitor&Kuzmin sowie Diana Ramaekers haben neun Werke geschaffen, die sich mit dem Thema Licht befassen. Dabei haben sie unterschiedliche Zugänge gewählt – zu sehen sind Videoinstallationen, Projektionen, Glasarbeiten, Fotografien und Lichtobjekte, die auf ganz eigene Weise in Beziehung treten zur Architektur der Räume und Kirchen, in denen sie gezeigt werden, sowie zu den dort herrschenden Lichtverhältnissen.

Die Ausstellung ist in diesem Jahr in sieben Städten im Gebiet der rheinischen Kirche zu sehen – am Samstag, 23. März, wird sie in der Konstantin-Basilika in Trier um 19 Uhr mit einer festlichen Vernissage eröffnet. Holger Hagedorn, der Kurator der Ausstellung, gibt in seiner Einführungsrede einen Einblick in das außergewöhnliche Projekt, Kirchenrat Volker König von der Evangelischen Kirche im Rheinland spricht ein Grußwort für die Landeskirche.

Musikalisch gerahmt wird der Abend vom Projektchor der Evangelischen Kirchengemeinde Trier sowie durch Improvisationen für Orgel und Elektronik unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer. Der Eintritt zur Vernissage ist frei.

Zur Ausstellung, die bis 3. Mai zu den gewohnten Öffnungszeiten der Konstantin-Basilika besichtigt werden kann, gibt es ein Begleitprogramm: Am Sonntag, 24. März, ist sie Mittelpunkt und Thema des Gottesdienstes um 11 Uhr, die Predigt hält Kirchenrat Volker König, das Blechbläserensemble Con Spirito vom Posaunenwerk der rheinischen Kirche unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Häusler gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit. Und im Anschluss gibt es noch einmal Gelegenheit, an einer Führung von Kurator Holger Hagedorn durch die Ausstellung teilzunehmen. Weitere Höhepunkte: Taizéabend am Sonntag, 31. März, 19.30 Uhr zum Thema: „Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht!“ sowie „Sieben Farben hat das Licht“ – Gottesdienst in der Osternacht am 21. April um 6 Uhr.

Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr, sonntags von 13 bis 15 Uhr. Ab dem 1. April jeweils von 10 bis 18 Uhr, Sonntags von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.