Essen & Trinken in der Trierer Altstadt Überraschung: Pasta Pasta ist wieder da

Wie lange Pasta Pasta geschlossen war? Da muss Peter Brommenschenkel (68), Oberhaupt des Trierer Familienunternehmens Brommelschenkel, erst mal nachrechnen. „Drei Jahre? Nein, es waren vier. Denn Corona kam ja 2020.“ Stimmt. Und es sind sogar fast viereinhalb Jahre ins Land gegangen, seit der erste Lockdown in der Pandemie auch in der Gastronomie die Lichter ausgehen ließ. Im Brommenschenkel-Nudelhaus in der Palaststraße 5 ging die Tür auch nach Corona nicht mehr auf. Bis am Mittwoch. Da bemerkten staunende Passanten: Pasta Pasta ist wieder da. Still und leise wiedereröffnet. Große Ankündigung? Fehlanzeige! Lediglich neben der Eingangstür gab es schriftliche Hinweise auf die Wiedereröffnung.