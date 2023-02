Wettbewerb : Jugend musiziert: Kinder aus Trier und Kreis erfolgreich

Trier Insgesamt 15 Kinder und Jugendliche aus Trier und den umliegenden Landkreisen vertreten die Region beim „Jugend musiziert“-Landeswettbewerb vom 23. bis 26. März in Mainz. Damit konnte genau die Hälfte der Teilnehmer diese Hürde beim Regionalwettbewerb nehmen.

Er fand auf Einladung der städtischen Karl-Berg-Musikschule am letzten Januar-Wochenende statt. Aus Trier gingen 13 junge Musikerinnen und Musiker an den Start. Zehn von ihnen erhielten einen ersten Preis, der zweite Preis wurde zweimal und der dritte dreimal vergeben.

Die Bilanz der städtischen Musikschulleiterin Pia Langer, die auch für den Wettbewerb verantwortlich war, und der beteiligten Juroren fiel positiv aus: „Wir konnten einen tollen und erfolgreichen Wettbewerb veranstalten. Für die Beteiligten war es schön, den Regionalentscheid nach zwei Jahren Ausfall oder digitaler Variante nach der Pandemie endlich wieder in Präsenz erleben zu können. Die Auswirkungen der letzten zwei Jahre sind auch an den Teilnehmerzahlen der Regionalwettbewerbe in Rheinland- Pfalz zu sehen: So war in Trier 2023 weniger als die Hälfte der Anmeldungen im Vergleich zu den Vorjahren zu verbuchen.“ Umso beachtenswerter sei vor diesem Hintergrund die Leistung der diesjährigen Teilnehmenden die nach einer langen Zeit mit Ausfällen oder Online-Unterricht trotzdem weiter geübt und sich ihrem Instrument und der Musik gewidmet hatten.