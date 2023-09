Sicherheitskonzept und Altstadt-Verkehr Trier Neustraße in Trier wird bald komplett Fußgängerzone – jetzt gibt es einen konkreten Termin

Dass die Trierer Neustraße auch in ihrem südlichen Abschnitt zusammen mit German- und Pfützenstraße und damit komplett zur Fußgängerzone deklariert wird, ist schon länger beschlossene Sache. Offen war bisher, wann die Stadt das tut. Nun gibt es einen konkreten Termin. „Schnellstmöglich, spätestens aber zum 1. März 2024“ soll das Autoblech aus der Neustraße verbannt sein. So steht es in einem Antrag der SPD-Fraktion, der in diesem Punkt ohne Gegenstimmen angenommen wurde. Mit dem Sozialdemokraten votierten ihre Ampelbündnis-Partner Grüne und FDP sowie ein Mitglied der Linken (insgesamt 27 Ja-Stimmen); die übrigen 23 Ratsmitglieder enthielten sich.