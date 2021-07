Verkehr : Neustraße bleibt wohl bis Freitag für Autos gesperrt

Trier Fahrzeuge können die Neustraße in Trier wohl mindestens bis Freitag nicht befahren. Das sind die Gründe.

Die Neustraße am Rand der Trierer Innenstadt bleibt wohl bis Freitag, 30. Juli, für Autos gesperrt. Hintergrund der Regelung: Am Donnerstag, 22. Juli, waren Ziegel vom Dach des Hauses in der Neustraße 61 gefallen. Deshalb wurde die Straße an dieser Stelle mit Hilfe eines Gerüsts abgesichert. Fußgänger konnten durch den provisorischen „Tunnel“ noch an dem Haus vorbeigehen. Für Fahrzeuge blieb die Straße zwischen Kaiserstraße und Germanstraße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Zunächst hatte die Stadt angegeben, dass die Sperrung bis Montag dauern sollte. Nun steht fest, dass es länger dauert.