Blaulicht : Eisplatte fällt von LKW und schlägt in Windschutzscheibe eines PKW ein

Newel Das hätte gefährlicher enden können: Bei Newel ist eine Eisplatte von einem LKW gefallen und in der Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Eine von einem LKW fallende Eisplatte ist bei Newel in der Windschutzscheibe eines Autos gelandet. Am Samstag, 13. Februar, befuhr gegen 14 Uhr, ein grauer Volvo die Bundesstraße 51 in Fahrtrichtung Trier. Im Gegenverkehr befand sich ein Lkw mit Anhänger, welcher in einer leichten Rechtskurve in Höhe der Gemarkung Newel, eine Eisplatte von seinem Verdeck verlor. Das teilt die Polizei mit.