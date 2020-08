Kommentar : Nicht Masse, sondern Klasse

Nichts ist tatsächlich so schlecht, als dass es nicht auch etwas Gutes hervorbrächte. Acht lange Wochen mussten Hotels und Gaststätten coronabedingt schließen. Der Neustart verlief zögerlich. Doch nun sind sie wieder da, die Touristen.

Es ist eine andere Klientel als im vergangenen Jahr: Mehr Individualreisende, weniger Gruppen. Wanderer, Radfahrer und Familien kommen in die Region und bleiben länger, im Schnitt drei bis vier Tage. In dieser Zeit geben sie Geld aus in der heimischen Gastronomie und im Einzelhandel.