Meinung : Nicht weniger, sondern mehr Zusammenarbeit

Der Landkreis Trier-Saarburg kümmert sich um das Gesundheitswesen in Stadt und Landkreis, die Stadt Trier um die Zulassungsstelle für Fahrzeuge. Diese Aufgabenteilung hat sich über Jahre hinweg bewährt und macht deutlich, dass eine interkommunale Zusammenarbeit sinnvoll ist.

Diese aufgrund der Folgen der Corona-Epidemie infrage zu stellen, mag der Schärfung des eigenen Profils in Wahlkampfzeiten dienen. Sie ist jedoch nicht zielführend. Denn Stadt und Kreis müssen nicht weniger, sondern mehr kooperieren. Auch dann, wenn damit einhergeht, sich auf eine gemeinsame Linie einigen zu müssen. Die weiterführenden Schulen sind beispielsweise ein Gebiet, bei dem teilweise gemeinsame Trägerschaften sinnvoll wären, damit beispielsweise auch Kinder aus der VG Trier-Land eine größere Chance auf einen Platz in einem Trierer Gymnasium haben. Und auch bei der Schaffung von Bauland wäre es hilfreich, wenn nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen würde. Und warum kann man als Schweicher oder Konzer nicht im Trierer Bürgeramt einen neuen Personalausweis erhalten?

Es gibt also genügend Gebiete, wo Fortschritte erzielt werden könnten. KFZ-Zulassungsstellen in möglichst jeder Verbandsgemeinde wären hingegen kein Zeichen einer Politik, die über den eigenen Tellerrand hinausblickt.