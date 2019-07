Interview : „Saarstraße für alle!“

Trier Triers neue Ortsvorsteher im Interview: Nicole Helbig (Grüne) will die Hauptverkehrsader in ihrem Stadtteil Trier-Süd neu ordnen. Die Ausweisung der Eberhardstraße als Fahrradstraße ist für sie nur ein erster Schritt.

Was ändert sich mit der Ortsvorsteherin in Trier-Süd?

Helbig: „Ich bin für ein Bürgerhaus in der Montessori-Schule eingetreten, das hat der Ortsbeirat ja schon im April einstimmig beschlossen. Nun setze ich mich dafür ein, dass das wirklich kommt. Ein entscheidender Punkt ist für mich die Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs, Stichwort: ‚Saarstraße für alle’. Dort muss Tempo 30 gelten, und in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung müssen wir überlegen, wie man diese Straße neu ordnen kann.“

Helbig: „Die Fahrradstraße ist ein erster Schritt, aber noch nicht die Lösung. Wer östlich der Saarstraße wohnt, muss die Fahrradstraße erst erreichen, um sie nutzen zu können. Und dann endet diese auch an der Hohenzollernstraße und am Alleenring. Somit ist ja nur ein minimaler Teil von Trier-Süd abgedeckt. Außerdem würde ich gerne ein Fahrradleihsystem etablieren, zum Beispiel am Südbahnhof. So können Wege und Wartezeiten optimiert werden. Denn leider fährt der Stadtbus abends und an Sonn- und Feiertagen nur alle halbe Stunde.“