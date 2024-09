Foodtrends mit NicolNic90 Influencerin mit Trierer Wurzeln erobert das Internet

Da geht einem doch das Herz auf! Wenn man Nicol Bussenius und Giannina Pesch auf ihren Kanälen in den sozialen Medien oder erst recht im richtigen Leben begegnet, spürt man die Lebensfreude, die Zuneigung, die Menschenfreundlichkeit der beiden Frauen. Fröhlich, authentisch, natürlich und ungekünstelt, völlig in sich ruhend und – vielleicht gerade deswegen – so mega-erfolgreich.