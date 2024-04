Polizei rechnet mit bis zu 3000 Teilnehmern Großdemo in Trier: Klima, Selbstbestimmung und Antifaschismus

Trier · „Nie wieder ist jetzt“ ist das Motto der Groß-Demo, die am Sonntag, 7. April, an der Porta Nigra beginnt. Um welche Themen es den Organisatoren und angemeldeten Unterstützern geht und warum der Protestzug diesmal in verschiedene Blöcke aufgeteilt ist.

05.04.2024 , 09:01 Uhr

Auch am kommenden Sonntag beginnt eine Großdemo wieder an der Porta Nigra - wie auf unserem Bild bereits Ende Januar eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus. (Archivfoto) Foto: Roland Morgen