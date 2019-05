Kirche : Nightfever in St. Gangolf Trier

Trier Die Kirche im Kerzenlicht schafft bei ausgewählter Livemusik eine besondere Atmosphäre, die zu Gebet und Meditation einlädt und die eucharistische Anbetung des (der) Einzelnen unterstützt.

Zu den bisherigen Nightfevers in Trier waren viele Hundert Menschen aus allen Altersgruppen gekommen. Am Samstag, 25. Mai wird in St. Gangolf am Trierer Hauptmarkt wieder Nightfever stattfinden. Beginn ist um 18 Uhr mit der Eucharistiefeier; daran schließt sich die Gebetsnacht an, die um Mitternacht mit dem gemeinsamen Nachtgebet abschließt.

Wer in das Nightfever-Team einsteigen und mithelfen möchte, kann gerne schon um 16 Uhr zum Pfarrheim St. Gangolf kommen (Eingang zwischen dem O ² -Laden und Promod). Weitere Informationen auf der Homepage unter www.nightfever-trier.de