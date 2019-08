Verkehr : Für Fußgänger bleibt es lange Grün

Trier Nach 17 Monaten Bauzeit sind die Bauarbeiten rund um den Nikolaus-Koch-Platz weitgehend abgeschlossen. Nun sollen es alle besser haben.

Die Fahrbahnen sind fertig markiert, die neuen Schilder installiert. Am Freitag wurden die letzten Sperrelemente abgebaut, anschließend wird die runderneuerte Ampelanlage in Betrieb genommen. Am heutigen Samstag kann der Verkehr den Knotenpunkt Böhmerstraße/Zuckerberg- und Justizstraße wieder ungehindert passieren.