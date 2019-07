Bauarbeiten : Nikolaus-Koch-Platz: Neue Verkehrsführung

Trier Auf der Großbaustelle rund um den Nikolaus-Koch-Platz verändern sich ab Dienstag, 2. Juli, erneut die Fahrwege. Betroffen ist vor allem der Knotenpunkt Justiz-, Böhmer- und Zuckerbergstraße.

Das momentane Baufeld auf der ÖPNV-Trasse in der Zuckerbergstraße verlagert sich bis Ende Juli auf die Gegenfahrbahn und erstreckt sich über die Kreuzung bis zur Zufahrt City-Parkhaus in der Böhmerstraße. Die Verbindung zwischen der Zuckerberg- und Böhmerstraße ist in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung verläuft jeweils über den Nikolaus-Koch-Platz und die Metzelstraße. Auch die Einfahrt aus der Justiz- in die Böhmerstraße ist nicht möglich. Der Verkehr wird ebenfalls über den Nikolaus-Koch-Platz und die Metzelstraße geführt. Die Ausfahrt aus dem City-Parkhaus in der Böhmerstraße ist zunächst noch Richtung Moselufer möglich, doch im weiteren Verlauf wird die Ein- und Ausfahrt an dieser Stelle komplett gesperrt. Das Parkhaus bleibt aber über die Zuckerbergstraße erreichbar.