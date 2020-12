Tradition : Nikolaus kommt nach Heiligkreuz

Trier (red) Der Brunnenverein Heiligkreuz lädt jedes Jahr am zweiten Dezemberwochenende zum Romantischen Heiligkreuzer Weihnachtsmarkt auf den Kirchplatz ein. Auch der Nikolaus lässt sich dort gerne blicken.

Wegen der Coronapandemie fand der Markt nun nicht statt. Der Vorstand des Brunnenverein Heiligkreuz hat kurzfristig entschieden, den Kindern in der Grundschule Heiligkreuz, der Kita Maternus, der Kita Heiligkreuz und der Kita am Bach dennoch eine Nikolaustüte zu schenken. Die Mitglieder des Vorstandes verteilten so 396 Geschenke an Lehrer und Betreuer. Auf dem Foto sind: Gabriele Hoffmann, Schulleiterin der Grundschule Heiligkreuz (Bild Mitte), Walter Oberbillig, erster Vorsitzender des Brunnenverein Heiligkreuz (links) und Peter Audesirk, zweiter Vorsitzende.